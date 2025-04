Servidores municipais fazem manifestação e vias do centro de Porto Alegre ficam bloqueadas

Uma manifestação de servidores municipais provoca transtornos no trânsito do centro de Porto Alegre desde a manhã desta terça-feira (1º). A movimentação faz parte de uma greve liderada pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), que pede reposição salarial para a categoria.

— Quem está puxando a mobilização é a educação, mas as escolas não fecham totalmente, porque a greve pode ser considerada ilegal, então sempre tem algum atendimento. O mesmo ocorre na saúde, porque tem sempre algum colega atendendo. Outros setores, como a cultura, também estão parados — explica Assis Olegário, diretor financeiro do Simpa.

Segundo ele, às 16h desta quarta-feira (2) está marcada uma assembleia geral no Centro de Eventos Barros Cassal, no bairro Floresta.

— A categoria chegou a um limite: estamos em uma defasagem salarial de 33,4%, nos quatro anos do governo Marchezan e dois do Melo — estima Olegário.

Confira a íntegra da nota da prefeitura

A prefeitura reitera a disposição para dar continuidade às negociações com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). Nas últimas semanas, o governo esteve em quatro reuniões - a última delas realizada na manhã desta terça-feira (01) - com representantes da diretoria do sindicato, e reafirmou o compromisso com o diálogo, a transparência e em buscar soluções com responsabilidade para as demandas apresentadas dentro da realidade de um município impactado por muitas dificuldades orçamentárias, decorrentes da enchente de maio de 2024.