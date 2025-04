Roger reabre disputa entre Valencia e Borré no Inter

Enner Valencia , por outro lado, vem recuperando o bom futebol e foi titular na reta final do Gauchão, quando o colombiano estava lesionado.

Após o empate diante do Flamengo , quando devolveu a titularidade a Borré, Roger explicou a decisão.

Estreia na Libertadores

Caso queira um atacante com maior posse de bola, Roger deverá optar por Borré. Se a estratégia for por um atacante que busque o espaço em velocidade, Valencia será o escolhido.

