Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no 12º paredão do "BBB 25"

Diego Hypólito, Vilma ou Vinicius: um participante será eliminado nesta terça-feira (1º). Globo / Divulgacao

Mais um participante deixará o BBB 25 nesta terça-feira (1º). Desta vez, Diego Hypólito, Vilma e Vinicius disputam a preferência do público.

Uma enquete realizada por GZH indica o clima da disputa entre os participantes. A enquete é um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo. O programa desta terça está previsto para começar às 22h20min.

Quem será eliminado do "BBB 25"?

Às 13h15min desta terça-feira, Vilma aparece como a possível eliminada do reality show, com mais de 60% dos votos, segundo a enquete de GZH. Vinicius aparece atrás, mas com uma porcentagem menor.

Enquete GZH

Diego Hypólito : 4,1%

: 4,1% Vilma : 63,8%

: 63,8% Vinicius: 32,8%

Como foi a formação do paredão?

O BBB 25 entrou no modo turbo. No domingo (30), após a eliminação de Eva, os participantes enfrentaram uma nova prova do líder: Maike levou a melhor mais uma vez. Assim que Tadeu Schmidt anunciou a formação de um novo paredão, o brother indicou Diego Hypólito para a berlinda. Vilma foi a mais votada pela casa e, como contragolpe, puxou Vinicius.