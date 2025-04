Roteiro fiel ao original, carisma da protagonista e química de milhões: como foi o primeiro capítulo de "Vale Tudo"

Taís Araujo arrasou com sua versão de Raquel Acioly. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Como boa parte dos porto-alegrenses, fui privada do abastecimento de energia elétrica, em minha casa, na noite de segunda-feira (31), por causa do temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul. Felizmente, pude acompanhar a aguardada estreia de Vale Tudo diretamente de um evento para convidados no Shopping Praia de Belas, na Capital, promovido pelo Grupo RBS.

Desde as primeiras cenas, a trama reescrita por Manuela Dias esbanjou nostalgia ao ser fiel ao roteiro — de Gilberto Braga (1945 — 2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926 — 2004) — exibido originalmente em 1988. A autora do remake manteve exatamente as mesmas sequências da primeira versão e, praticamente, os mesmo diálogos.

O debate sobre ética entre Maria de Fátima (Bella Campos), o avô Salvador (Antônio Pitanga), e a mãe, Raquel (Taís Araujo), foi fidedigno ao texto original e não poderia ser diferente, já que vai conduzir a trama. Gostei do entrosamento em cena das duas atrizes, o que contradiz as péssimas línguas que criticavam o desempenho de Bella Campos mesmo antes de a novela estrear. A jovem artista imprime em Maria de Fátima um tom ousado e condizente com os dias atuais. Já Taís empresta seu carisma para Raquel, cotadíssima para roubar o coração dos noveleiros novamente.

Outro destaque impactante foi a briga que culminou no fim da união entre Raquel e Rubinho (Júlio Andrade). As mágoas e a agressão não passaram em brancas nuvens, e o talento de Taís e Júlio emocionou. Sequência visceral e digna de Vale Tudo.