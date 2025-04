Conheça o elenco dos quatro filmes sobre os Beatles

O plano inicial da Sony Pictures era lançar a tetralogia em 2027, que marca os 70 anos do encontro entre John Lennon e Paul McCartney, em Liverpool, e os 60 anos do antológico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Em 2028, serão comemorados os 65 anos do primeiro disco, Please Please Me (1963).

Especula-se que cada longa-metragem será batizado com o título de uma canção. O de Lennon poderia ser In my Life. O de McCartney, Let It Be ou The Long and Winding Road. O de Harrison, Here Comes the Sun. E o de Ringo, With a Little Help from my Friends.