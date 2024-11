Você piscou e o BBB 25 já está aí. A menos de 50 dias da estreia de uma edição comemorativa do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt ganha companhias de peso para a próxima temporada. A primeira dupla confirmada que fará a cobertura de programas especiais do reality show na Globo, no Multishow, no gshow e no Globoplay é Thiago Oliveira e Beatriz Reis, que passa a conduzir os flashes na emissora ao longo da programação.