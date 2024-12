Da jaca, come-se dos gomos à carne vegana e o caroço com gosto de pinhão

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Gerou uma polêmica divertida na Rádio Gaúcha quando contei que comi, em uma ceia vegana de Natal , um salpicão de carne de jaca. Resistências à parte, a jaca é uma fruta muito econômica . Além dos gomos cheios de fibras e que saciam bem, é possível aproveitar outras partes. A carne de jaca é feita de uma polpa que fica entre o miolo e a casca. É só cozinhar na panela de pressão e temperar bem, o que é a sua maior vantagem. Ao contrário da carne animal, a de jaca deixa o sabor de temperos, como cúrcuma e páprica, tomarem conta. Pode fazer risoto, massa, cozinha, sanduíche, lasanha , etc. Já o caroço, que fica dentro do gomo, quando assado, fica parecido com pinhão.

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o que mudou no pagamento do INSS no Rio Grande do Sul