Com descontos de 50%, supermercado da Comercial Zaffari será fechado em Porto Alegre

Será fechado o único supermercado da bandeira Comercial Zaffari em Porto Alegre, localizado na Avenida Protásio Alves, no bairro Três Figueiras. A rede, que tem sede em Passo Fundo (não é a mesma do Grupo Zaffari, de Porto Alegre), também é dona dos atacarejos Stok Center, que tem loja na Capital. Este supermercado é chamado de “Gauchinho”, pelo desenho do menino ao lado da marca, o que, para o consumidor, o diferencia do esquilo vermelho usado pela rede que pertence a outra parte da família Zaffari.

Os funcionários foram comunicados de que a loja fecha no dia 31. Nesta finaleira, a unidade ofereceu até essa quinta-feira (26) descontos de 50% em quase todos os produtos.

Após ser avisada por clientes e funcionários, a coluna esteve no local ontem, onde viu o estacionamento lotado, prateleiras já esvaziadas e enormes filas nos caixas. A aposentada Marcia Rosa veio de Viamão para aproveitar as promoções. Ela e o marido chegaram a ficar mais de três horas esperando para pagar.

— A fila está enorme, mas valeu a pena. Comprei uma chaleira elétrica por R$ 40. Tu não acha por esse preço — disse.

Com o carrinho transbordando de produtos, Tatiane Imlau saiu da Lomba do Pinheiro em busca dos descontos. Ela aproveitou para comprar alimentos e bebidas.

A coluna procurou a empresa para saber o motivo do fechamento, o que será feito no local e a estratégia de expansão dos atacarejos. Por nota, a rede informou que os funcionários foram convidados a trabalhar em outras lojas na cidade para não serem feitas demissões. Complementou que a intenção é abrir sete novos atacarejos no Rio Grande do Sul em 2025 e criar 1.050 empregos.

Fundada em 1957 por João Zaffari, em Passo Fundo, a Comercial Zaffari está com 42 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

