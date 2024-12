Aposta em grupo pode multiplicar as chances de vitória. Camila Hermes / Agencia RBS

Com prêmio de R$ 600 milhões, a Mega da Virada mobiliza apostadores no Brasil inteiro. E para aumentar as chances de vitória, há quem prefira organizar apostas em grupo, o famoso "bolão".

Nesta modalidade, os apostadores concorrem com mais jogos e números. O valor dos bilhetes é dividido entre os participantes, assim como o prêmio, caso os números do grupo sejam sorteados.

As apostas em grupo são tradicionais no Brasil, com famílias, amigos e até colegas de trabalho que se unem para jogar. Para apostar, basta dirigir-se a uma agência lotérica ou acessar o site Loterias Online, plataforma da Caixa Econômica Federal que funciona 24 horas por dia.

Outra forma de participar de um bolão é comprando cotas diretamente nas lotéricas, onde pode ser cobrada uma taxa adicional de até R$ 35. Cada aposta em grupo precisa ter, no mínimo duas e no máximo cem cotas. O sorteio será realizado às 20h do dia 31 de dezembro.

Confira o passo a passo para realizar um bolão online