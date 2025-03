Como reduzir o risco do ar-condicionado estragar em dias de calorão

— O ideal é entrar em contato com um profissional antes de adquirir um aparelho para avaliar qual a potência mais indicada. Recomendamos equipamentos de 9 mil BTUS (medida de potência de refrigeração) apenas para espaços realmente pequenos. Mas também é preciso avaliar outros fatores além da dimensão do ambiente, como tamanho da janela, se pega muito sol, por exemplo — explica o gerente da empresa Cliosul, Gabriel Bueno.

Uma instalação adequada, feita por um bom profissional, também é um fator importante. Um trabalho feito de forma inadequada ou com materiais de conexão de má qualidade, no caso dos splits, pode resultar em vazamento do gás refrigerante e impedir o correto funcionamento do aparelho.