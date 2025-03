Crianças aprendem desde cedo a ter samba no pé e garantem o futuro do Carnaval de Porto Alegre

De jogador de futebol a astronauta, passando por médico e professor, toda criança tem um sonho. Para algumas, a aspiração está em brilhar como grande estrela do Carnaval. Com samba no pé, muito esforço e um pouco de apoio, ninguém duvida que elas podem alcançar o objetivo e, de quebra, garantir o futuro dos desfiles em Porto Alegre.

O Carnaval de Porto Alegre 2025 ocorrerá nos dias 14 e 15 de março. Confira os horários dos desfiles das escolas de samba da Capital.

Há projetos que ensinam os primeiros passos para quem sonha em fazer bonito nos desfiles. E, como "gente grande", os jovens foliões mostram empenho. A reportagem de Zero Hora acompanhou um ensaio do Padedê do Samba.

Lorena da Silva Gonçalves tem sete anos. Ela ainda está aprendendo as funções de uma porta-bandeira, mas já esbanja a graça e a elegância necessárias para empunhar o pavilhão de uma escola de samba.

— É um pouquinho pesada a bandeira, mas é fácil também — conta a aprendiz.

E complementa, na típica expectativa infantil, ainda com alguns momentos de timidez:

— Me sinto pronta para desfilar, mas vou ainda treinar em casa.

A dupla é feita com Hector Guterres Werberick, nove anos, que parece já ter nascido com samba no pé. O mestre-sala mirim revela dedicação nos ensaios, sem esquecer dos estudos.

— Gosto muito de ensaiar, fazer as aulas, é muito bom. Sou estudioso demais, passei de ano, vou para o quarto ano — conta orgulhoso.

A professora da dupla é Tairine Machado, primeira porta-bandeira da Unidos da Vila Mapa e secretária-geral do Padedê do Samba. Há 14 anos, o projeto prepara gratuitamente crianças e adolescentes para uma das mais importantes e encantadoras funções dos desfiles de Carnaval.

— Esse é um trabalho que eleva a cultura popular. A nobre arte de ser mestre-sala, porta-bandeira e também porta-estandarte — conta.

É uma longa história contribuindo para o Carnaval. Segundo a professora, atualmente, ex-alunos do Padedê do Samba desfilam em oito escolas de samba, muitos deles já "consagrando notas".

Uma jovem brilhando no Porto Seco

Se a Lorena e o Hector são o futuro, Lara Peixoto, 15 anos, já é o presente. Descoberta por ser aluna do Padedê, onde ingressou aos sete anos, atualmente brilha como segunda porta-estandarte da Imperadores do Samba.

— Estou no Carnaval desde antes de existir. Os meus pais se conheceram no Carnaval — conta a jovem carnavalesca.

Foi depois da perda do pai que ela conheceu o Padedê do Samba. O tempo passou e um antigo presidente da Imperadores do Samba a encontrou e convidou para desfilar. Depois disso, como ela conta cheia de orgulho, foi só felicidade e "muitos títulos".

Leia Mais Relembre como o Carnaval foi festejado pelos gaúchos ao longo das décadas; veja vídeo e fotos

— Quando comecei, jamais imaginei que chegaria a essa função e que eu já teria visitado boa parte do Rio Grande do Sul através dessa arte — conta Lara. Só no último final de semana, ela esteve levando sua arte para Xangri-lá, Cidreira e Tapes.

O atual momento da carreira carnavalesca da porta-estandarte já é motivo de orgulho. Mas se são os sonhos que movem essa jovem sambista, ainda há muito para ser conquistado e, com olhos brilhando de empolgação, ela revela um desejo para o futuro:

— Eu tenho muita vontade de dançar fora do país. Sou louca para conhecer o mundo levando um pouco da minha arte e do pouco que eu já sei.

Mais do que aprender a técnica e o bailado, Lara entendeu desde cedo a responsabilidade de carregar o pavilhão de uma escola. Quem lhe assiste nos desfiles, ensaios e apresentações da Vermelho e Branco da Avenida Padre Cacique percebe não apenas o charme e o carisma como também a postura madura de quem encara o desfile como uma missão.

Brilhando no presente, mas pensando no futuro, Lara quer incentivar outras crianças a seguirem seus passos:

— Quando alguma criança me diz "tu é minha porta-estandarte favorita", eu digo "então vamos dançar? Não quer ser também porta-estandarte? Vamos ser porta-bandeira, passista?". Temos que incentivá-las, independente do projeto social, porque elas são o futuro do nosso Carnaval.

Uma joia da Imperadores

O talento que a torna referência para os mais jovens também é visto por quem faz gestão no Carnaval. A presidente da Imperadores do Samba, Luana Costa, afirma que Lara já se tornou uma das grandes estrelas da agremiação:

— A Lara é uma joia da Imperadores. Já é uma grande porta-estandarte, uma inspiração para muitas outras meninas que gostam de dançar. Com certeza, ela tem um futuro muito promissor no Carnaval, principalmente na nossa escola, onde ela se identifica e é acolhida por todos como o grande destaque que ela já é — elogia Luana.

Ritmistas desde muito cedo

Não se faz um desfile de Carnaval sem a bateria, composta por ritmistas que dominam diversos instrumentos. Para estar lá, é preciso talento e empenho nos ensaios. A preparação para honrar a função pode começar muito cedo e através de projetos vinculados às escolas.

Um desses exemplos é o Projeto Isabelando, que ocorre na Unidos da Vila Isabel, em Viamão. Desde 2017, Mestre Nenê é quem se encarrega de ensinar crianças e adolescentes, preparando uma nova geração de instrumentistas. O resultado pode ser visto na avenida.

— Iniciamos com cerca de 25 crianças que não sabiam nada de percussão. Fui ensinando passo a passo e, logo em seguida, já tínhamos uma apresentação. Tive um mês para deixá-los bem afiados — lembra.

E o resultado já é visto nos desfiles de diversas escolas:

— Vários integrantes dessa primeira turma estão hoje não só na bateria da Vila Isabel como também na da Imperadores do Samba, Bambas da Orgia, Acadêmicos de Gravataí e Estado Maior da Restinga, alguns até já se tornaram diretores de baterias — lembra.

Mestre Nenê tem história no Carnaval de Porto Alegre. Há mais de 20 anos, desfila como ritmista de Bambas da Orgia, embora já tenha passado vestindo as cores de diversas outras agremiações, sobretudo como diretor. Como mestre, está à frente dos ritmistas da Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro, função que já exerceu na Academia de Samba Praiana, além de muitos outros trabalhos marcantes. Hoje integra a direção de bateria da Unidos de Vila Isabel. Como professor, orgulha-se ao ver os frutos dando show na passarela.

— É uma felicidade imensa quando os vejo tocando e se apresentando com as escolas em que escolheram seguir. Fico ainda mais feliz quando eles vêm, me abraçam e lembram das conversas e de como foi o início de cada um. É gratificante ver que vem dando certo até hoje, a cada ano que passa estamos formando novos ritmistas e pessoas do bem — completa.

As aulas no Isabelando recomeçam em abril. Conforme Mestre Nenê, para participar, basta ter vontade de aprender e não precisa ser da comunidade. As oficinas são abertas para todas as idades, inclusive para os pais e familiares.

Há várias outras oficinas para que jovens aprendam a ser ritmistas, passistas e demais funções do Carnaval. O objetivo de cada iniciativa é reunir crianças e adolescentes que precisam de apenas uma oportunidade para desenvolverem talentos e focarem em uma atividade cultural saudável.

Mais do que destaques na avenida, são projetos que formam adultos para uma sociedade melhor. Quem deseja brilhar nos desfiles pode procurar as escolas de samba e buscar indicações de oficinas.

Ouça reportagem na Rádio Gaúcha

Confira as outras reportagens da série sobre o Carnaval de Porto Alegre

Carnaval de Porto Alegre 2025

E, para quem deseja curtir o Carnaval porto-alegrense, a venda de ingressos ocorre pela plataforma Sympla (com taxa) e na bilheteria oficial, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (sem taxa). O acesso às arquibancadas do Porto Seco é gratuito. Este ano, serão disponibilizados 6.480 lugares.