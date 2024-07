O poder do consumidor: como identificar "mentiras verdes" e provocar uma mudança radical das marcas

Não é de hoje que o consumidor passa por maus bocados para identificar informações falsas. Agora, na onda verde que todos querem surfar, cresce o "greenwahsing", termo que é traduzido como linguagem verde ou maquiagem verde. Trata-se das situações em que empresas, instituições ou prestadores de serviços fazem marketing de que são sustentáveis, mas não são. O assunto, portanto, cabe como uma luva no espaço fixo que a coluna traz aos finais de semana em Zero Hora para estimular uma transição no nosso comportamento de consumo. Nada é mais eficiente do que isso para provocar as marcas a mudarem sua forma de produzir e vender.