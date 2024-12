Caça da Marinha dos EUA é abatido por 'fogo amigo' de cruzador de mísseis americano

Um caça F/A-18 da Marinha dos Estados Unidos na região do Mar Vermelho, no Oriente Médio, foi abatido em um incidente de "fogo amigo", informaram as Forças Armadas do país na madrugada deste domingo, 21. O caça havia acabado de sair do convés do porta-aviões USS Harry S. Truman quando foi abatido por um cruzador de mísseis das próprias forças americanas.

Os dois pilotos que estavam na aeronave conseguiram ejetar da aeronave e foram localizados com vida, um deles com ferimentos leves. Esse foi o incidente mais grave a ameaçar as tropas americanas em mais de um ano de ataques dos EUA contra os rebeldes Houthi do Iêmen. As informações são da AP.

"O cruzador de mísseis guiados USS Gettysburg, que faz parte do USS Harry S. Truman Carrier Strike Group, disparou por engano e atingiu o F/A-18", disse o Comando Central em um comunicado.

Apesar de "fogo amigo", o incidente do abate do caça F/A-18 mostra o quão perigoso se tornou o corredor do Mar Vermelho devido aos ataques contínuos a navios americanos pelos Houthis apoiados pelo Irã, apesar das coalizões militares dos EUA e da Europa patrulharem a área.

Chegada do USS Harry S. Truman

Desde a chegada do porta-aviões Truman à região, ocorrida no último dia 15 de dezembro, os EUA intensificaram seus ataques aéreos contra os rebeldes Houthi, além de aumentarem seus disparos de mísseis no Mar Vermelho e áreas próximas.

Na madrugada de sábado, 21, para o domingo, 22, aviões de guerra dos EUA conduziram ataques aéreos que abalaram Sanaa, a capital do Iêmen, que está sob o domínio dos Houthis desde 2014. Segundo o Comando Central, os ataques tiveram como alvo uma "instalação de armazenamento de mísseis" e uma "instalação de comando e controle", sem dar mais detalhes.

A mídia controlada pelos Houthi relatou ataques em Sanaa e ao redor da cidade portuária de Hodeida, mas sem dar detalhes sobre quantidades de vítimas ou danos causados. Em Sanaa, foram direcionados a uma região de encosta de montanha conhecida por abrigar instalações militares.

As investidas Houthi

Os Houthi já conseguiram atingir cerca de 100 navios mercantes com mísseis e drones desde que a guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza começou em outubro de 2023. Esses rebeldes apreenderam um navio e afundaram dois em uma investida que também matou quatro marinheiros.

Outros mísseis e drones foram interceptados por coalizões separadas lideradas pelos EUA e pela Europa no Mar Vermelho ou não conseguiram atingir seus alvos, que também incluíam embarcações militares ocidentais.