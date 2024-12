Autoridades alemãs receberam denúncias em 2023 sobre suspeito do ataque em Magdeburgo

Autoridades da Alemanha receberam denúncias no ano passado sobre o homem suspeito de conduzir um ataque com carro em um mercado de Natal na última sexta-feira, 20. O atropelamento deixou cinco pessoas mortas e mais de 200 feridas, incluindo 40 em estado crítico.

O chefe do Departamento Federal de Polícia Criminal, Holger Münch, disse em uma entrevista à emissora alemã ZDF no sábado, 21, que seu departamento recebeu uma denúncia da Arábia Saudita em novembro de 2023, o que levou as autoridades a lançar "medidas investigativas apropriadas".

"O homem também publicou um grande número de posts na internet. Ele também teve contato com várias autoridades, fez insultos e até ameaças. No entanto, não se sabe se ele cometeu atos de violência", disse Munch.

O homem, que está sob custódia durante as investigações, foi identificado como um médico saudita que chegou ao país europeu em 2006 e tinha visto de residente permanente. Ele não teve seu nome revelado oficialmente, mas alguns meios de comunicação da Alemanha o identificaram como Taleb A., um especialista em psiquiatria e psicoterapia.

O Escritório Federal de Migração e Refugiados também disse no sábado, na rede social X, que recebeu uma denúncia sobre o suspeito na metade do ano passado.

"Isso foi levado a sério, como todas as outras inúmeras dicas", disse o escritório. Mas também observou que não é uma autoridade investigativa e que encaminhou as informações às autoridades responsáveis. Não deu mais detalhes.

Autoridades dizem que ele não se encaixa no perfil comum de autores de ataques extremistas. Nas redes sociais, ele se descreve como um ex-muçulmano altamente crítico do islamismo e em muitas postagens expressou apoio ao partido de extrema direita anti-imigranção Alternativa para Alemanha (AfD). Ele disse que os avisos, no entanto, mostraram-se muito pouco específicos.

O Conselho Central de Ex-Muçulmanos disse em um comunicado que o suspeito os "aterrorizou" por anos e expressou choque com o ataque.

"Ele aparentemente compartilhava crenças do espectro de extrema direita da AfD e acreditava em uma conspiração em larga escala visando islamizar a Alemanha. Suas ideias delirantes foram tão longe que ele assumiu que até mesmo organizações críticas ao islamismo faziam parte da conspiração islâmica", disse a declaração.

O suspeito foi levado na noite de sábado perante um juiz, que a portas fechadas ordenou que ele fosse mantido sob custódia sob alegações de assassinato e tentativa de assassinato. Ele está enfrentando uma possível acusação.