Atalanta vence Empoli, emenda 11 vitórias seguidas e retoma liderança do Italiano

A Atalanta sofreu para vencer na reta final o Empoli por 3 a 2 neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, e retomou a liderança isolada com esta 11ª vitória consecutiva.

O time de Bérgamo tinha caído provisoriamente para a segunda posição no sábado, depois que o Napoli venceu o Genoa por 2 a 1, mas agora volta ao topo da tabela com dois pontos de vantagem.

No início do jogo, o Empoli saiu na frente com um gol de Lorenzo Colombo (13'), mas a Atalanta conseguiu a virada antes do intervalo com De Ketelaere (34') Ademola Lookman (45'+1).