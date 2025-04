Verstappen deixa McLaren para trás no fim e conquista a pole no Japão; Bortoleto larga em 17º

Max Verstappen conquistou, na madruga deste sábado, a pole position para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. O tetracampeão da Red Bull fez o melhor tempo, com 1m26s983 e tirou, no apagar das luzes, a primeira posição de Lando Norris. Por uma diferença de 12 milésimos, o piloto da McLaren fechou em segundo, com 1min26s995, seguido do companheiro de equipe, Oscar Piastri.

Ainda no Q1, o brasileiro Gabriel Bortoleto caiu para a zona de corte e não conseguiu melhorar o tempo, terminando em 17º, posição em que largará na corrida deste domingo. Pela primeira vez na temporada, nenhum dos carros da Sauber avançou ao Q2.

Já no início do treino classificatório, também não avançaram à sessão seguinte os pilotos Nico Hülkenberg, que ficou à frente de Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan e Lance Stroll. Oscar Piastri foi o mais rápido na primeira tomada de tempo, à frente de George Russell e Lando Norris.

No Q2, um incêndio no gramado lateral do circuito de Suzuka forçou a interrupção da sessão com bandeira vermelha. Episódios semelhantes já haviam ocorrido nos treinos livres do fim de semana. Os pilotos eliminados na sessão foram Pierre Gasly em 11º, Carlos Sainz em 12º, Fernando Alonso em 13º, Liam Lawson em 14º e Yuki Tsunoda em 15º. Desta vez, Lando Norris foi o mais rápido.

Em sua primeira prova pela Red Bull, na vaga de Liam Lawson, Yuki Tsunoda, que conta com o apoio da torcida japonesa, não conseguiu acompanhar Vertappen e chegar entre os dez primeiros. Apesar de terminar em 15º, ele largará um posto à frente devido a uma punição sofrida por Carlos Sainz, que perdeu três posições após bloquear Lewis Hamilton no Q2.

Em uma disputa entre Verstappen e Piastri no Q3 na tentativa de tirar a pole de Noris, o tetracampeão levou a melhor. Verstappen encerrou o treino classificatório com o melhor tempo e cravou a pole position no Japão - o holandês largará à frente em Suzuka pelo quarto ano seguido.

A corrida oficial acontece neste domingo, às 4h, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1:

1º- Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min26s983

2º- Lando Norris (ING/McLaren), em 1min26s995

3º- Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min27s052

4º- Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min27s299

5º- George Russell (ING/Mercedes), em 1min27s318

6º- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min27s555

7º- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min27s569

8º- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min27s610

9º- Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min27s615

10º- Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min27s867

11º- Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min27s822

12º- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min27s897

13º- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), em 1min27s906

14º- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min28s000

15º- Carlos Sainz (ESP/Williams), em 1min27s836*

16º- Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min28s570

17º- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min28s622

18º- Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min28s696

19º- Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min28s877

20º- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min29s271