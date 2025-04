Bortoleto vê carro limitado e se conforma com 17º posto no grid: 'Era o que poderíamos almejar'

Gabriel Bortoleto teve um desempenho discreto nos treinos livres e no qualificatório para o GP do Japão, a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Depois de oscilar entre a 13ª e a 20ª posição nas primeiras atividades, o brasileiro até entrou na zona de classificação, mas não conseguiu avançar ao Q2 e vai largar em 17º lugar no circuito de Suzuka.

Bortoleto, porém, mostrou-se satisfeito com o seu desempenho e destacou a proximidade com seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, o 16º colocado, para reconhecer as limitações do carro da Kick Sauber. Para ele, os dois pilotos chegaram ao posto possível no treino de classificação.

"A gente tem de estar com um carro muito bom, e eu preciso pilotar muito bem para conseguir entrar naquele Q2", explicou Bortoleto em entrevista à Band. "Mas é a competição em que a gente está, a gente sabe a posição. Eu estou bem próximo do meu companheiro, é um cara bem rápido. É bom a gente estar próximos assim, dá para comparar os dados e entender como podemos melhorar como equipe", acrescentou.

Em sua melhor tentativa, Gabriel Bortoleto cravou 1min28s622. O campeão da Fórmula 2 aprovou seu desempenho na pista de Suzuka e acredita que faltou à equipe arriscar um pouco mais para buscar uma posição melhor no grid de largada.

"Perdi o Q2 por apenas um décimo hoje, e todas as minhas voltas foram boas, sem erros. Acabei bem perto do meu companheiro de equipe, o que é encorajador considerando o quão rápido e experiente ele é", comentou o brasileiro. "Poderíamos ter dado um pequeno passo adiante para melhorar o carro para o último conjunto de pneus, mas decidimos ficar seguros e não fazer grandes mudanças. Mas estou feliz com o que trouxemos para casa hoje. Essa é a posição que poderíamos almejar."