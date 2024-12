Programação do Sonho de Natal, em Canela, é cancelada neste domingo

A programação prevista para este domingo dentro do Sonho de Natal de Canela, na Serra Gaúcha, foi cancelada em respeito às vítimas do acidente aéreo ocorrido em Gramado, pela manhã, que vitimou 10 pessoas. Estava previsto para ocorrer, às 20h e às 21h, o espetáculo diário da descida do Papai Noel, na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes , conhecida popularmente como a Catedral de Pedra.

O cancelamento foi confirmado pelas redes sociais da produtora do evento, a Luminata - Arte, Som e Luz. A programação do evento deve segue até o dia 12 de janeiro, com a descida do Papai Noel como atração diária.