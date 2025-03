Evento para auxiliar a Parceiros Voluntários  de Caxias ocorre no dia 25; ingressos estão à venda

O 15° Temperando Parcerias, realizado pela Parceiros Voluntários, ocorrerá no dia 25, às 19h30min, na Casa Di Paolo (Rua Os 18 do Forte, 454), em Caxias do Sul.

O evento tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição, bem como custear as capacitações oferecidas ao longo do ano para as equipes das organizações vinculadas à Parceiros Voluntários Caxias do Sul.