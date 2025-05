Com evento em Bento Gonçalves, Grupo RBS celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul

Convidados foram apresentados aos conteúdos que serão divulgados nos veículos de comunicação da empresa. Porthus Junior / Agencia RBS

Em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Estado, o Grupo RBS apresentou na noite desta segunda-feira (12), na Vinícola Casa Valduga, em Bento Gonçalves, as principais ações da empresa com o objetivo de valorizar o legado dos primeiros colonos italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul. Além do CEO do Grupo RBS, Cláudio Toigo, o evento contou com a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso, do Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin, e de prefeitos e autoridades da região.

Com comando dos comunicadores do Grupo RBS Marco Matos e Shirlei Paravisi, a noite iniciou com a exibição de um vídeo apresentando os conteúdos que serão divulgados nos veículos de comunicação da empresa, como a RBS TV e jornais Pioneiro e Zero Hora. Os convidados e parceiros do projeto que celebra a imigração italiana foram cumprimentados pelo CEO da RBS. Toigo citou que relembrar a história da imigração pode servir de inspiração para a recuperação do Estado após as enchentes vividas em 2024:

— A RBS está hoje aqui reconhecendo um legado que tem muito valor para o nosso Estado. Reconhecer a história daqueles corajosos que vieram ao nosso continente e tanto fizeram pelo desenvolvimento desta região. Depois do que passamos no ano passado, essa trajetória de 150 anos que hoje celebramos nos abastece com inspiração, crença e coragem.

Em seguida, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso, foi chamado ao palco para receber uma homenagem da RBS. Das mãos de Toigo, Caruso recebeu a obra 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. É uma criação exclusiva da artista gaúcha Ramile Leandro. Ela mostra o mapa do RS com uma grande nave ao fundo, com a bandeira italiana. Em primeiro plano a família: o pai, que carrega uma grande mala, representando a coragem e a força de recomeçar do zero em um novo país. Ao lado, a mãe de família carrega a bandeira italiana.

Valério Caruso, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, recebeu homenagem das mãos do CEO do Grupo RBS, Cláudio Toigo. Porthus Junior / Agencia RBS

— Gostaria de falar que também é importante o que os imigrantes estão fazendo e o que ainda farão no futuro. É importante resgatar as origens, falar da história dos nossos antepassados, também como exemplo para o presente e futuro. Mas também é importante pensar no futuro da relação —destacou o cônsul.

A cerimônia teve ainda declarações do secretário Peruchin, representando o governador Eduardo Leite, e do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Ambos reforçaram a importância da história da imigração para a região e o Estado. Siqueira também citou que o espírito trazido pelos imigrantes, como a tradição do trabalho e a simplicidade, devem ser transmitidas para as novas gerações.

Também estiveram presentes os prefeitos de Caxias do Sul, Adiló Didomenico; de Flores da Cunha, César Ulian; Farroupilha, Jonas Tomazini; e de Garibaldi, Sérgio Chesini; além de representantes de entidades e empresários da região, como Clóvis Tramontina.

Ampla cobertura do jornalismo da RBS

O jornalismo da RBS tem realizado uma ampla cobertura do tema da imigração desde o início deste ano de celebrações. Um dos destaques será o RBS.DOC que está sendo preparado pela RBS TV sobre temas como gastronomia e cultura, fé, família e trabalho. A produção deve ir ao ar no dia 31 de maio, após o Baita Sábado.

Cadernos com reportagens especiais serão encartados em Pioneiro e Zero Hora no dia 20 de maio, data em que os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Rio Grande do Sul, na região de Nova Milano, em Farroupilha, em 1875. A cobertura conta ainda com uma edição temática do Destemperados e de uma publicação que contará a saga dos imigrantes em quadrinhos.

O Baita Sábado, da RBS TV, e o videocast Aconteceu no RS, em GZH, estão realizando séries especiais para falar da história e do legado da imigração. A Gaúcha realizará transmissões de três programas (Gaúcha+, SuperSábado e Galpão da Gaúcha) direto do Encontro das Tradições Italiana (Entrai), em Farroupilha, neste fim semana. Atlântida Serra e Gaúcha Serra também têm se envolvido na cobertura.