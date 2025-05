Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

Ancelotti será o comandante na Copa do Mundo de 2026. JAVIER SORIANO / AFP

A Seleção Brasileira tem novo técnico. E o sonho antigo da CBF se tornou realidade: o italiano Carlo Ancelotti será o treinador para a Copa do Mundo de 2026.

A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (12), em nota publicada no site oficial da entendida às 10h53min (veja abaixo o texto na íntegra). O italiano já é esperado para comandar a Seleção nos próximos compromissos, pelas Eliminatórias, no início de junho.

Desde a saída de Dorival Júnior, em março, após o vexame contra a Argentina em Buenos Aires, a Seleção estava à procura de um treinador. Nomes como Abel Ferreira, Renato Portaluppi e Jorge Jesus entraram na pauta, mas a escolha foi pelo italiano.

Próximos compromissos

Se tudo correr conforme o planejamento da CBF, Ancelotti já comanda a Seleção nos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O primeiro deles será em 5 de junho, fora de casa, contra o Equador. No dia 10, em casa, enfrenta o Paraguai.

Em entrevista à Amazon Prime Vídeo, antes da transmissão de Vasco E Flamengo, pelo Brasileirão, no dia 19 de abril, o diretor Rodrigo Caetano afirmou que a comissão permanente da CBF já estava percorrendo os estádios ao redor do mundo para abastecer com o maior número de informações possíveis o novo comandante.

Naquela ocasião, Rodrigo Caetano despistou, e disse que não iria falar sobre técnicos estrangeiros no cargo. Mas já havia falado sobre o desejo de anunciar a contratação:

— A prioridade é de que, na data Fifa, (a Seleção) já tenha treinador — declarou.

Anúncio oficial da CBF

Em vídeo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a contratação do novo técnico da Seleção Brasileira. Confira abaixo:

Ciclo conturbado

Dorival não resistiu à uma goleada histórica para a Argentina. NELSON ALMEIDA / AFP

O ciclo da Seleção Brasileira desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final, na Copa do Mundo de 2022, vem sendo conturbado. Desde a saída de Tite, nenhum comandante conseguiu fazer um trabalho à altura.

Logo após a saída de Tite, o escolhido foi Fernando Diniz. O contrato, de apenas um ano, tinha como objetivo permitir a contratação de Ancelotti — o que, na ocasião, não se confirmou.

O nome para dar continuidade ao trabalho foi Dorival Júnior. Ele também sofreu nas Eliminatórias e, após uma goleada por 4 a 1 para a Argentina, foi desligado do cargo.

Temporada abaixo no Real

A temporada 2024/2025 vinha sendo atípica para Ancelotti no Real Madrid. Após anos consecutivos com títulos, o time amargou queda precoce (para os padrões do clube) na Champions League.

Após a eliminação na Liga dos Campeões, para o Arsenal, na quartas de final, Ancelotti falou sobre a Seleção. Na entrevista coletiva, o italiano optou por despistar:

— Ao fim da temporada, falaremos disso — resumiu.

Na final da Copa do Rei, a equipe foi derrotada pelo Barcelona por 3 a 2, com direito a gol do título marcado na prorrogação. No Campeonato Espanhol, o time ocupa a segunda posição.

Após a derrota por 4 a 3 neste domingo (11), também para o rival Barcelona, deve mesmo se contentar com vice-campeonato. São 7 pontos de desvantagem, com 9 a ser disputados nas últimas três rodadas.

Após a partida, em entrevista coletiva, Ancelotti respondeu sobre o interesse, mas desconversou. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti voltou a despistar sobre o seu futuro à frente do clube merengue. Havia a expectativa de que o italiano anunciasse a sua saída da equipe após o clássico.

— É o último clássico da temporada. Precisamos terminar bem a temporada e ganhar os três jogos que ainda temos — resumiu Ancelotti, ainda sem anunciar que deixaria o clube.

Quem é Carlo Ancelotti?

Ancelotti é tricampeão europeu com o Real Madrid. PATRIK STOLLARZ / AFP

Apesar da temporada ruim, o italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol. Como jogador, foi bicampeão da Champions League no final dos anos 1990. Antes, levantou cinco taças com a Roma, clube em que criou amizade com o ídolo colorado Paulo Roberto Falcão.

Como treinador, conquistou a Champions League cinco vezes: duas com o Milan (2003 e 2007), e outras três pelo Real Madrid (2014, 2022 e 2024). Também tem passagens por Juventus, Chelsea, Paris Saint Germain (PSG) e Bayern de Munique.

Esta será a primeira oportunidade de Ancelotti em uma seleção. Entre 1992 e 1995, foi auxiliar técnico de Arrigo Sacchi, na Itália. Inclusive, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 1994, perdendo a final para o Brasil.

Confira a nota da CBF na íntegra com o anúncio do novo treinador

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira.

Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Uma lenda à altura da Canarinho

Carlo Ancelotti não precisa de apresentações. Maior vencedor da Champions League, com cinco títulos, e único treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias, o italiano acumula passagens triunfais por gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

Além de sua brilhante carreira como técnico, Ancelotti foi um craque dentro das quatro linhas. Um meio-campista de inteligência rara, ele brilhou por clubes como Parma, Roma e Milan, conquistando duas Champions League como jogador. Seu capítulo final como atleta foi especial: um amistoso contra a própria Seleção Brasileira, em 1992. Trinta anos depois, o ícone retorna para fazer história com a Amarelinha.

O início de uma nova era

Dono de cinco estrelas em sua gloriosa camisa, o Brasil une agora sua tradição incomparável ao maior treinador de todos os tempos. Ancelotti começa sua missão já na próxima semana. Ele se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, no próximo mês, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 26, no Brasil, o técnico anunciará os escolhidos .

“O impacto de Ancelotti vai além de resultados; ele é um estrategista que transforma equipes em lendas. O Brasil, com sua tradição única, e Ancelotti, com sua visão revolucionária, formarão uma parceria que vai entrar para a história”, completou Ednaldo Rodrigues.

Com a chegada de Carlo Ancelotti, o Brasil segue no caminho da excelência no futebol. Sob sua liderança, a Seleção reafirma seu compromisso com a grandeza e o desejo inabalável de conquistar o hexacampeonato.

Assista ao Deu Liga especial sobre Carlo Ancelotti