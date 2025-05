Alunos de escola de Porto Alegre que foi alagada em maio de 2024 produzem filme sobre a enchente

Localizada no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, a Escola Municipal Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha chegou a ficar submersa durante a enchente de maio de 2024. A partir do ocorrido, os alunos da maior instituição de ensino da rede pública de Porto Alegre (são 1,6 mil estudantes) produziram o documentário O que Sobrou de Nós. O filme com 21 minutos de duração será exibido ao público nesta quarta-feira (14) no saguão da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).