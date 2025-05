Mujica está em "fase terminal" do câncer, diz esposa

Sobre a ausência do ex-presidente nas eleições regionais de domingo, nas quais a esquerda manteve o poder na capital do país, sua companheira explicou que o deslocamento era demais para ele e seu médico recomendou que ele não fosse .

No domingo, o presidente uruguaio, Yamandú Orsi, sucessor de Mujica, pediu que a privacidade do ex-guerrilheiro fosse respeitada .

Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Com seu estilo de vida austero e direto, que lhe renderam o apelido de presidente "mais pobre" do mundo — uma afirmação que ele sempre negou —, Mujica se tornou um emblema da esquerda latino-americana e, com sua retórica anticonsumista, conquistou simpatizantes no mundo todo.