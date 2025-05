Apenas 11% do público infantil recebeu a vacina contra a gripe, em Caxias; número está 15% abaixo da média estadual

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A baixa adesão da vacinação contra a influenza em Caxias do Sul, principalmente do público infantil, preocupa a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até o momento, apenas 11% desse público foi imunizado. No Rio Grande do Sul, o número alcança 26% e a nível nacional, 21%. Em todo o ano passado, Caxias alcançou 60% do público infantil imunizado.

Os números baixos são observados no índice geral de imunizados em Caxias desde o início da campanha de vacinação, há pouco mais de um mês. Até agora, 47 mil doses foram aplicadas no município, cerca de 26% do total do público-alvo.

O grupo prioritário, que envolve crianças, gestantes e idosos, por exemplo, é de 193,1 mil pessoas. A meta estabelecida pelo município é de vacinar 90% desse total. Em 2024, foram cumpridos 56%.

— Desde 2021, gradativamente, a nossa cobertura da influenza nos grupos prioritários vem diminuindo. O que temos observado é que a adesão dos idosos vem aumentando constantemente, já estamos com quase 30% desse público vacinado. O público que temos mais dificuldade na adesão são as crianças — analisa Magda Teles, diretora-técnica da Vigilância Epidemiológica da SMS.

O impacto da baixa adesão na vacinação contra a influenza pode refletir diretamente nos números de internações por doenças respiratórias mais tarde.

— Aumenta o número de atendimentos ambulatoriais, mas também na economia como um todo. Aquela criança que fica afastada da escola vai precisar de um cuidador. Vai precisar que a mãe ou o pai deixem de trabalhar nesse período. Ou, às vezes, a criança fica com um terceiro cuidador, que geralmente é vô e vó. E o que para uma criança é simplesmente uma síndrome gripal, para um idoso pode representar um agravamento — aponta Magda.

No último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado no dia 8 de maio, o número de internações por gripe no Rio Grande do Sul apresentava nível de alerta, mas com tendência de crescimento de 95% nas próximas oito semanas, ou seja, os meses de junho e julho.

Ainda conforme o boletim, observa-se a tendência de aumento de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças pequenas, em geral associado ao Vírus sincicial Respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em bebês.

Baixa adesão nos dias D

Nos dois dias D promovidos pela SMS neste ano, a adesão foi abaixo do registrado nos anos de 2024 e 2023. No primeiro dia D em 2025, foram 3.075 doses aplicadas, no segundo, foram 605 doses — neste, o imunizante estava disponível apenas na Praça Dante Alighieri e as Unidades Básicas de Saúde fechadas por determinação da Administração Pública.

Em 2024, o primeiro dia D vacinou 4 mil pessoas, enquanto no segundo foram 6,5 mil. Em 2023, o Dia D vacinou 3,2 mil caxienses.

Vacinação para o público em geral ainda sem previsão

Apesar de algumas cidades do RS, como é o caso de Passo Fundo, já terem liberado a vacina contra a influenza para o público em geral, ainda não há previsão em Caxias do Sul.

A decisão é tomada com base nas orientações do Ministério da Saúde e, portanto, a SMS não pode interferir. Conforme a diretora-técnica da Vigilância Epidemiológica, geralmente, quando há boa adesão dos grupos prioritários, o imunizante é liberado aos demais.

— A gente observa que a adesão dos demais públicos é positiva, porque são pessoas que querem se vacinar. Mas com um percentual tão pequeno ainda (dos públicos prioritários), não sei se será liberado com tanta brevidade — antecipa.

Públicos contemplados para vacinação contra a gripe

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes

Puérperas (mulheres até 45 dias após parto)

Trabalhadores da saúde

Indígenas

Pessoas em situação de rua

Professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Onde e quando se vacinar?

Os integrantes dos grupos prioritários podem se imunizar em todas as UBSs de Caxias do Sul de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.