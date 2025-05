Motociclista fica ferido em acidente com caminhão em Antônio Prado

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motociclista estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital de Antônio Prado, no entanto, o estado de saúde não foi informado .

O condutor do caminhão não se feriu no acidente. De acordo com o CRBM, não há bloqueios de trânsito no local.