Mercado de Arte será neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Neste domingo (9), tem mais uma edição do Mercado de Arte, feira dedicada exclusivamente às artes visuais , no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. O evento começa às 15h30min. A entrada é gratuita.

Atividades gratuitas

O ponto de encontro é em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais , no térreo do Centro de Cultura. A atividade percorre exposições e destaca a história do Memorial Cantina Antunes.

Às 17h30min, Não Fuja da Baia assume o palco do Zarabatana Café com um set especial para animar o público.

Os visitantes também podem conferir as exposições em cartaz no Centro de Cultura Ordovás: Retratos, Silêncios e Cores no Tempo, do artista Celso Bordignon, e a exposição acessível AMARP RETRÔ, com obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas.