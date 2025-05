Guilherme Leonel anuncia fim do casamento com Carol Nakamura: "Sempre faltava alguma coisa"

Relacionamento entre Guilherme Leonel e Carol Nakamura começou em 2019 e foi oficializado em 2020. Instagram / @euguileonel /@carol_nakamura / Reprodução

O ator e empresário Guilherme Leonel, 33 anos, confirmou nesta segunda-feira (12) o fim do casamento com a bailarina e atriz Carol Nakamura, 42.

No Instagram, ele compartilhou uma foto do casal no dia do casamento e escreveu um desabafo sobre o relacionamento, iniciado em 2019 e oficializado em 2020.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos", escreveu Leonel, citando conquistas como a casa própria e a gravação de uma série.

O ator, que ficou conhecido após participar do reality show De Férias com o Ex, da MTV Brasil, também falou sobre o que chamou de desequilíbrio entre a imagem pública do casal e a intimidade longe das câmeras.

"Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim… Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos", relatou.

Ingratidão e afastamento nas redes

Na publicação, Guilherme afirmou que recebeu como "pagamento" pela dedicação ao relacionamento o sentimento de ingratidão.

"Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular", escreveu.

Guilherme disse ainda que não detalharia os motivos do término, mas que o público entenderia a situação com o tempo. Após o anúncio, ele deixou de seguir Nakamura nas redes sociais.

Até a publicação desta matéria, Carol Nakamura não havia se pronunciado publicamente sobre o fim da relação.

Quem é Guilherme Leonel

Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme é ator, empresário e atua também em projetos de proteção animal. Nas redes sociais, onde acumula mais de 430 mil seguidores, costuma compartilhar selfies e imagens de ações voluntárias, especialmente com cães abandonados.

LEIA TAMBÉM Briga de influenciadoras começou em viagem a Gramado; saiba quem é quem na história

Ele e Carol Nakamura se casaram em novembro de 2020, em uma cerimônia intimista em Búzios, na Região dos Lagos (RJ).

Antes do casamento, o casal havia adotado Wallace, então com nove anos, que vivia em situação de vulnerabilidade no antigo lixão do Jardim Gramacho, no Rio.

Adoção e despedida do filho

Wallace viveu com Carol e Guilherme por cerca de um ano e nove meses. Aos 12 anos, o menino decidiu retornar à convivência com a mãe biológica.

LEIA TAMBÉM O que é "dix"? Entenda termo envolvido na polêmica entre influenciadoras e o filho de Angélica e Luciano Huck

Em entrevista na época, Guilherme comentou sobre a separação: