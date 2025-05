Em estado grave Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Rapper Tory Lanez, preso por atirar em Megan Thee Stallion, é esfaqueado na cadeia; equipe se pronuncia

Artista sofreu 14 facadas nas costas, no tronco, na nuca e no rosto. Nas redes sociais, staff do músico disse que ele respira sem ajuda de aparelhos

