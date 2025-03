Universidade de Caxias do Sul recebe a Semana Internacional de Cidades Resilientes e Sustentáveis

UCS será palco para o debate de soluções inovadoras para os desafios das cidades por um desenvolvimento mais sustentável. Porthus Junior / Agencia RBS

A Semana Internacional de Cidades Resilientes e Sustentáveis (IWRSC), que ocorre a partir de sábado (8) até o dia 15 de março, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), reunirá especialistas brasileiros, da Itália (Università di Siena) e do Reino Unido (University of Westminster) para debater soluções inovadoras para os desafios das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas e na busca por um desenvolvimento mais sustentável.

A programação inclui painéis, workshops e encontros estratégicos com pesquisadores, autoridades públicas, empresários e comunidades locais. Algumas das atividades serão abertas ao público, com participação gratuita, e outras terão vagas limitadas, com inscrição através deste link. A programação completa está disponível no site da Universidade de Caxias do Sul.

Na segunda-feira (10) ocorre o Painel Internacional sobre Resiliência e Sustentabilidade em Cidades, às 14h, no auditório do Bloco H da UCS, com a temática “Conectando Governança e Sociedade”. A palestra aberta à comunidade contará com a presença dos pesquisadores Simone Bastianoni e Federico Maria Pulselli (Itália), Giulio Verdini e Luz Navarro (Reino Unido).

Já na terça-feira (11), na prefeitura de Caxias do Sul, haverá a primeira edição de workshop voltado para formuladores de políticas públicas e funcionários locais, focando em ferramentas para governança urbana, estratégias de resiliência climática e gestão de desastres. Na quarta-feira (12), a Sala Florense do Bloco M, na UCS, haverá discussão sobre o engajamento de organizações e stakeholders urbanos, explorando formas de empresas e grupos cívicos apoiarem a resiliência climática por meio de práticas sustentáveis e parcerias estratégicas.

Para finalizar a programação, nos dias 13 e 15, no Instituto Hércules Galló, no bairro Galópolis, haverá workshop sobre a cocriação de estratégias de resiliência e adaptação climática, aprofundando o envolvimento da comunidade na construção de soluções sustentáveis.

Conexão e experiências internacionais

A professora da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do City Living Lab – grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da instituição –, Ana Cristina Fachinelli Bertolini, diz que o evento representa a consolidação de uma conexão internacional entre pesquisadores brasileiros, italianos e britânicos.

Para exemplificar a importância da vinda dos pesquisadores, ela cita que dois dos palestrantes italianos participaram de um projeto que tornou a província de Siena neutra em carbono.

— São dois pesquisadores que desenvolveram desde o início toda essa caminhada e vêm para compartilhar com a gente como fizeram isso e como continuam fazendo em outras cidades italianas — pontua Ana, que complementa:

— Considerando a nossa proximidade histórica e cultural com a Itália, a gente acredita que é muito importante conhecermos o caminho que eles trilharam. Temos falado muito nisso: sobre as crises climáticas, a questão do carbono, se é bom, se é ruim... Virou uma pauta bastante ideologizada. O que queremos é estabelecer uma discussão com bases científicas, com bases em experiências que já deram certo em outros lugares, com foco no bem comum, naquilo que é bom para a sociedade— acrescenta.

Outro destaque da programação é para workshops envolvendo a comunidade de Galópolis. Para a professora, as atividades têm potencial para serem transformadas em políticas públicas.

— A ideia desses workshops é gerar algum subsídio para ações que precisam ser feitas nas cidades, pensando na questão da resiliência urbana diante de riscos que temos visto nos últimos tempos, de mudanças climáticas, mudanças das características hidrológicas, de clima. É para pensarmos em como nos preparamos, onde estamos e onde precisamos chegar — sinaliza.