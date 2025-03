Banco de Alimentos de Caxias do Sul ganhará projeto de horta modelo 

Projeto de horta modelo criado pela nutricionista Kalizia Dalla Zen e pelas arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert. Estrutura será instalada junto ao Banco de Alimentos. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O Banco de Alimentos de Caxias do Sul ganhará um projeto de horta modelo nas próximas semanas. A intenção é de que a estrutura seja utilizada para educação ambiental e nutricional em parceria com escolas do município. Outra função é a de servir de exemplo para condomínios, instituições de educação, empresas ou outros interessados em instalar este tipo de estrutura em áreas públicas ou privadas. O projeto também foi inscrito e selecionado para o laboratório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o CAULab.

A horta modelo, nomeada como Jardins do Futuro, foi idealizada pela diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nutricionista Kalizia Dalla Zen, e pelas arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert, do escritório Verum Arquitetura. Camila e Gabriela estão atuando de forma voluntária na iniciativa.

Segundo Gabriela, a intenção é de que o projeto apresente, em formato "mini", inúmeras espaços que podem existir em uma horta:

— A ideia é ter um pouquinho de cada coisa. Vai ter uma parte de estufa, a parte de captação de água, de irrigação, pomar, horta vertical, a parte do minhocário de compostagem, as abelhas sem ferrão. A intenção é de que sirva de modelo e inspiração — explica a arquiteta.

Ao mesmo tempo, o espaço será aberto à visitação de escolas da rede municipal:

— Queremos fazer uma parceria com as secretarias de Educação e Meio Ambiente para as crianças visitarem esse espaço e conhecerem toda a parte do plantio. Vamos "linkar" educação ambiental e alimentar em um mesmo local — enfatiza Kalizia.

Os cultivos da horta serão definidos em parceria com engenheiros agrônomos da Secretaria Municipal da Agricultura, mas o espaço deve abranger, por exemplo, temperos e plantas hidropônicas. A horta modelo do Banco de Alimentos deve ser inaugurada até o fim de abril.

Projeto foi selecionado para o laboratório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

A ideia da nutricionista Kalizia Dalla Zen e das arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert foi transformada também em um projeto nomeado de "Horta Conecta" e inscrito no laboratório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o CAULab. A proposta foi selecionada para a primeira fase do edital.

A intenção do Horta Conecta é se tornar uma plataforma digital que facilita a criação de hortas em escolas, empresas, condomínios e áreas públicas. Em um site ou aplicativo, os interessados terão o suporte necessário para criação do seu próprio espaço.

— Você poderá entrar nessa plataforma digital e colocar o endereço, a metragem do espaço, as fotos e selecionar todas as soluções que teremos disponíveis, como as abelhas sem ferrão, a compostagem, o pomar... A partir disso, vai gerar um orçamento e uma prévia da execução — explica Gabriela.

A primeira fase do laboratório deve durar cerca de três meses. Após, se aprovado, em uma segunda etapa, o projeto terá a participação de investidores.