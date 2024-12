João Fonseca vence Van Assche e vai à final do ATP Next Gen 2024

Fonseca venceu as quatro partidas que disputou no ATP Next Gen 2024. Peter Staples / ATP Tour/Divulgação

João Fonseca segue sem saber o que é perder no ATP Next Gen 2024, em Jedá, na Arábia Saudita, e isso o colocou na final da competição que reúne os melhores tenistas até 20 anos do mundo. Neste sábado (21), o brasileiro de 18 anos venceu o francês Luca Van Assche, 20, por 3 sets a 0, parciais 4/2, 4/2 e 4/1, em 1h de partida.

Na decisão, que será no domingo (22), às 14h (horário de Brasília), o brasileiro vai enfrentar Learner Tien, dos Estados Unidos. O adversário já esteve no caminho de Fonseca durante a chave de grupos e foi derrotado por 3 sets a 1.

No primeiro set, o brasileiro garantiu seus serviços e conseguiu duas quebras para garantir o 4 a 2 contra o francês em apenas 19 minutos. Fonseca fez a diferença ao forçar quatro erros de Van Assche, enquanto cometeu apenas um.

Ele seguiu na mesma pegada no segundo set. Garantiu seus dois primeiros serviços e conseguiu a quebra no quinto game. Após isso, o francês pediu atendimento do fisioterapeuta por conta de um incômodo na coxa. No retorno, Fonseca fechou em 4 a 2.

No último set foi no qual o brasileiro mais teve tranquilidade. Fonseca dominou as ações e fechou o jogo em alto nível.