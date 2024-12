União Corinthians vence Corinthians-SP e se aproxima de vaga na Copa Super 8

Em mais uma noite onde o torcedor fez a diferença, o União Corinthians derrotou o Corinthians-SP, neste sábado (21), por 79 a 64, e se aproximou de garantir uma vaga na Copa Super 8, torneio disputado entre os oito melhores times do turno da fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB). Com a nona vitória em 16 partidas, a equipe de Santa Cruz do Sul é a oitava colocada.

O jogo no Ginásio Arno Frantz ainda foi marcado pelo lançamento do novo mascote do clube, o Unicão. A escolha do nome é uma homenagem à forma como o cachorro que invadiu a quadra durante a partida contra o Sesi Franca-SP foi chamado pelo público.

Na oportunidade, ele se tornou uma "celebridade" e acabou sendo adotado pelo clube. E o Unicão foi presença ilustre na quadra para dar sorte ao time treinado por Rodrigo Silva. E foi diante de 4,2 mil torcedores que o União Corinthians acabou se impondo, mesmo com os desfalques de Jony Machuca, com lesão muscular na panturrilha e Felipe Vezaro, que sofreu uma hiperextensão no joelho.

Como foi a partida

Rodrigo Silva iniciou a partida com Vithinho, Jon dos Anjos, Duane Johnson, Fabrício Veríssimo e Dikembe André. Mas o início foi complicado e o Corinthians foi superior nos primeiros cinco minutos e chegou a abrir seis pontos.

Aos poucos o time da casa foi entrando no jogo e quando Fabrício Veríssimo marcou dois pontos, sofreu falta e ainda converteu o lance livre, o União Corinthians virou o placar. Uma bola da linha dos três pontos de Fabrício Russo abriu a diferença para cinco pontos, mas o primeiro quarto terminaria 20 a 18 para os donos da casa.

Marcando forte e aproveitando os ataques, o União Corinthians iniciou o segundo quarto abrindo uma diferença que chegou a seis pontos. As duas equipes cometeram muitos erros e, dessa forma, o placar foi mais baixo e o time de São Paulo conseguiu virar e foi para o intervalo vencendo por 38 a 31.

Quando o terceiro período começou o torcedor resolveu "entrar em quadra" e após uma bola da linha dos três pontos e dois tocos na defesa, o nome do norte-americano Duane Johnson foi gritado por todos os presentes.

Faltando quatro minutos para o final do quarto, o time gaúcho abriu oito pontos numa cesta da linha dos três pontos de Jon dos Anjos. No final, marcando 28 a 09, o União Corinthians chegou a confortáveis 59 a 47 no marcador.

E apesar da tentativa de reação da equipe paulista, o último período pertenceu à equipe de Santa Cruz do Sul que abriu 15 pontos de diferença.

Com 26 pontos e cinco rebotes, Duane Johnson foi o nome do jogo. Além do ala norte-americano, o time gaúcho também contou com 17 pontos e 12 rebotes do pivô Dikembe André e 13 pontos e seis assistências do ala Fabrício Veríssimo.

O armador Vithinho também se destacou com 10 assistências, oito pontos e oito rebotes. O armador Cauê Borges, com 14 pontos e cinco rebotes, foi o melhor da equipe paulista.

O União Corinthians encerra sua participação no primeiro do turno do NBB na próxima segunda-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Pinheiros. A partida acontecerá em Santa Cruz do Sul.

