Após invadir quadra durante jogo da Liga Nacional de Basquete, cão vira "mascote" de time no RS; veja vídeo

Durante o jogo do Novo Basquete Brasil (NBB) que ocorreu em Santa Cruz do Sul no dia 7 de dezembro, uma participação ilustre chamou atenção: um cãozinho.

Enquanto o evento organizado pela Liga Nacional de Basquete ocorria, o cachorro apareceu na quadra do Ginásio Arno Frantz. A disputa entre União Corinthians, do Rio Grande do Sul, e SESI Franca, de São Paulo, foi momentaneamente interrompida, e o carismático pet acabou sendo retirado do local por seguranças.