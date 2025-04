Vale lembrar que as enquetes não têm ligação com a votação oficial do gshow. Ainda assim, as pesquisas servem como demonstrativo de como está a disputa.

Resultados parciais das enquetes BBB 25

Enquete GZH

Enquete Uol

Enquete Extra

Enquete Folha de S.Paulo

Enquete O Povo

Como foi a formação de paredão

O Big Brother Brasil 25 está em modo turbo. No domingo (30), logo após a eliminação de Eva , houve mais uma prova do líder.

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.