Inter leva empate do Sport nos acréscimos e desperdiça chance de primeira vitória no Brasileirão Feminino

Inter perdeu pontos para o Sport, que nem sequer havia marcado gols no Brasileirão. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas desperdiçaram mais uma oportunidade de vencer no Brasileirão Feminino. Na tarde desta segunda-feira (31), o Inter apenas empatou com o Sport, penúltimo colocado da Série A-1, em 2 a 2, no Sesc Protásio Alves.

O time de Jorge Barcellos ficou à frente no placar em duas oportunidades, com gols de Lorranny e Anny Marabá. Mas viu as Leoas da Ilha buscarem seu primeiro ponto no campeonato com Jaque e Layza.

Leia Mais Roger Machado acompanha jogo das Gurias Coloradas no Sesc

Com isso, o Inter soma um ponto e permanece na parte debaixo da tabela. O time colorado terá, agora, um período apenas para treinar, em decorrência da data Fifa. O próximo jogo será disputado no dia 12 de abril, contra o Fluminense, fora de casa.

Formação colorada

Jorge Barcellos fez duas mudanças na formação inicial. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O técnico Jorge Barcellos fez apenas duas alterações no time titular em relação ao último jogo.

A zagueira Bruna Benites, que sentiu o joelho durante os treinamentos da semana, foi baixa. Com isso, a volante Capelinha foi improvisada no setor, ao lado de Fefa Lacoste.

A defesa ainda teve Tainá no gol, Katrine na lateral esquerda e Lorranny retornando à lateral direita na vaga que foi da volante Marzia contra o Bragantino. A meio-campista retornou à posição de origem, junto de Jordana, Julia Bianchi e Rafa Mineira.

À frente, a uruguaia Belén Aquino ganhou uma nova parceira. Pela primeira vez desde sua chegada, a atacante Paola iniciou entre as titulares.

História do jogo

Lorranny abriu o placar para o Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas iniciaram a partida encurralando o Sport em seu setor defensivo, mas se atrapalharam no último passe. Foi assim que empilhou oportunidades desperdiçadas antes de abrir o placar.

Logo nos primeiros minutos, Paola arriscou de longe e parou em defesa da goleira Nanda. Depois, foi a vez de Belén Aquino chutar para fora.

Nervosismo

Impaciente com a retranca adversária, o Inter via o nervosismo aumentar e encontrava dificuldades para abrir o placar. Foi assim que desperdiçou chances com Rafa Mineira, Belén Aquino e Paola antes de balançar as redes.

O gol só veio aos 45 minutos, quando Belén Aquino serviu Lorranny praticamente na meia-lua. A lateral invadiu a área, passou pelas marcadoras e finalizou com pé direito para vencer Nanda: 1 a 0.

Antes de o intervalo, Jordana ainda teve a chance de ampliar, em finalização de longe, mas mandou por cima, tirando tinta do travessão.

Etapa final

Inter levou o empate do Sport nos acréscimos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Na segunda etapa, o Inter teve de lutar contra a defesa do Sport e o temporal de Porto Alegre para tentar confirmar os três pontos.

A situação climática, inclusive, obrigou a partida a ser paralisada aos 10 minutos, quando faltou luz no Sesc. Foram 16 minutos até que o confronto fosse retomado.

Logo no primeiro minuto após o retorno, o Sport construiu sua primeira jogada ofensiva. Jaque para Layza encobrir Tainá e mandar por cima do gol.

Porém, aos 14, o Sport não desperdiçou. Jaque recebeu pela ponta direita, aproveitou o espaço e fez um golaço, o primeiro das Leoas na Série A-1.

O Inter só se aproximou do gol aos 23, quando Julia Bianchi cobrou falta frontal e mandou por cima da meta. Mas foi três minutos depois que o time colorado balançou as redes.

Vantagem colorada

Lorranny cruzou pela direita para que Anny Marabá, como uma centroavante, empurrasse para o gol e recolocasse o Inter em vantagem: 2 a 1.

Aos 34, Anny Marabá teve a oportunidade de ampliar. No centro da área, a atacante finalizou muito forte e mandou a bola por cima do gol.

Muito abaixo das expectativas contra um dos piores times do campeonato, o Inter não conseguia se encontrar em campo e parecia afobado para confirmar o resultado.

Igualdade nos acréscimos

O Sport tentava aproveitar-se do nervosismo adversário para levar perigo nos contra-ataques.

Foi assim que, aos 46, as Leoas buscaram o empate. Em bola enfiada para Layza, ela não teve dificuldade para passar pela defesa e vencer a defesa do Inter. Era o segundo gol do Sport, que conquistava, assim, o seu primeiro ponto no campeonato.

Brasileirão Feminino — 3ª rodada — 31/3/2025

Inter (2)

Tainá; Lorranny (Ketlin, 42'/2ºT), Capelinha, Fefa Lacoste e Katrine; Jordana (Leticia Debiasi, 15'/2ºT), Marzia, Julia Bianchi e Rafa Mineira (Julieta Morales, 15'/2ºT); Paola (Myka, 32'/2ºT) e Belén Aquino (Anny Marabá, 15'/2ºT). Técnico: Jorge Barcellos.

Sport (2)

Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Isis (Layza, 7'/2ºT) e Pereirinha (Kaline, INT); Jaque, Gessica (Hayla, 21'/2ºT) e Pintinho (Ellen, INT). Técnica: Regiane Santos.

GOLS: Lorranny (I), aos 45min do 1º tempo; Jaque (S), aos 14min, Anny Marabá (I), aos 26min, Layza (S), aos 46min, do 2º tempo.

Lorranny (I), aos 45min do 1º tempo; Jaque (S), aos 14min, Anny Marabá (I), aos 26min, Layza (S), aos 46min, do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Maria Clara, Andréia e Evinha (S); Lorranny, Fefa Lacoste, Katrine, Jorge Barcellos (I)

Maria Clara, Andréia e Evinha (S); Lorranny, Fefa Lacoste, Katrine, Jorge Barcellos (I) LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre;

Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre; ARBITRAGEM: Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).