Quem é Pokey Chatman, nova técnica da seleção brasileira feminina de basquete

O principal objetivo da nova comandante é recolocar o Brasil na elite da modalidade , após a equipe não se classificar para as Olimpíadas de Paris 2024. Foi a segunda ausência consecutiva do país no evento.

Em comunicado da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Chatman afirmou: “Estou animada com nossa nova geração de jogadoras, pois elas aprenderão e crescerão junto com nossas veteranas mais experientes. Muitos dos nossos jovens talentos estão jogando em grandes universidades D1 nos EUA e estarão expostas à competição de alto nível.”



Com mais de 20 anos de experiência no basquete feminino, Chatman tem um currículo extenso. Sua carreira inclui passagens pela equipe do Louisiana (LSU) na NCAA, onde atuou como jogadora, assistente técnica e técnica principal. Levou a equipe à fase final em três temporadas consecutivas. Além disso, comandou o Spartak Moscou, conquistando a Euroliga feminina em 2010, e teve passagens pelo Chicago Sky e Indiana Fever, ambos na WNBA.



O primeiro desafio de Chatman será a AmeriCup 2025, que ocorrerá em Santiago, no Chile, de 28 de junho a 6 de julho de 2025. O torneio será crucial para a classificação ao Mundial de 2026, oferecendo seis vagas para o classificatório. O Brasil entra na competição como o atual campeão, após vencer a edição de 2023.