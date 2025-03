Neymar exalta eficiência do Santos nas bolas paradas: 'Time campeão é assim'

O Santos conquistou neste domingo a vaga na semifinal do Paulistão. Mas Neymar já está com a cabeça na final. Ao fim da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o atacante exaltou a eficiência santista nas bolas paradas, que originaram os dois gols da partida, e já falou em "time campeão".

"Ficamos felizes com as vitórias, com as bolas paradas, que a gente treina. Time campeão é isso. Em time campeão, a bola parada decide jogo. A gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol e que trabalha com futebol sabe que bola parada ganha jogo. O nosso time vem demonstrando isso. A gente trabalha e no jogo conseguimos fazer", comentou.