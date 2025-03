Faixa Especial: acompanhe o Oscar 2025 com a Gaúcha

Neste 2 de março, todos os olhares estão voltados para a principal premiação do cinema, com o Brasil sendo representado pelas indicações do filme Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres. A cobertura da Rádio Gaúcha acontece a partir das 21h no Gaúcha Faixa Especial, sob o comando de Ramon Nunes e com comentários e análises dos filmes feitos pelo colunista de cinema de Zero Hora e GZH, Ticiano Osório.