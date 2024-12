Hawks e Rockets vencem na Copa da NBA; veja como ficaram as semifinais

Trae Young provocou os Knicks, em pleno Madison Square Garden. Atlanta Hawks / Reprodução

Os semifinalistas da Copa da NBA estão definidos. Na quarta-feira (12), foram conhecidas as duas últimas equipes que vão para Las Vegas, na fase final da competição. O Atlanta Hawks superou o New York Knicks, em pleno Madison Square Garden, por 108 a 100, e vai enfrentar o Milwaukee Bucks na semi do Leste.

Já no Oeste, o confronto será entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, que venceu o Golden State Warriors por 91 a 90. As semifinais serão no sábado (14), na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

O triunfo dos Hawks teve três destaques. O armador Trae Young terminou o jogo com um duplo-duplo de 22 pontos e 11 assistências, comandando o restante da equipe; Jalen Johnson marcou 21 pontos e 15 rebotes; e De'Andre Hunter, saindo do banco, marcou 24.

O destaque dos Knicks foi Karl Anthony Towns, com duplo-duplo de 19 pontos e 19 rebotes. Jalen Brunson, de quem se esperava muito, marcou apenas 14. No final, Young ainda provocou os adversários ao se ajoelhar no escudo do meio da quadra e jogar dados imaginários, fazendo alusão que iria para Las Vegas, enquanto os adversários não.

O duelo equilibrado foi mesmo entre Rockets e Warriors. O principal nome da partida foi o pivô Alperen Sengun, com 26 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, Stephen Curry teve atuação discreta e terminou com apenas 19 pontos.

As datas e horários da fase final da Copa da NBA:

Semifinal - sábado (14)

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks - 18h30min

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets - 22h30min

Final - terça-feira (17)

Vencedores das semifinais