Bucks e Thunder vencem e estão na semifinal da Copa da NBA

Lillard apareceu no momento decisivo e ajudou na vitória dos Bucks. Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A Copa da NBA chegou à fase decisiva e duas franquias já garantiram vaga nas semifinais da competição, na terça-feira (10). No Leste, o Milwaukee Bucks superou o Orlando Magic por 114 a 109. No Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu o Dallas Mavericks por 118 a 104.

Nesta quarta (11), os outros dois semifinalistas serão definidos. A partir das 21h, New York Knicks e Atlanta Hawks se enfrentam e o vencedor vai encarar os Bucks. Às 23h30min será conhecido o adversário do Thunder, no duelo entre Houston Rockets e Golden State Warriors.

A franquia de Milwaukee teve dificuldades para vencer o Magic, que estava sem seus dois principais jogadores, Paolo Banchero e Franz Wagner, ambos lesionados. Na ausência deles, Jalen Suggs assumiu a responsabilidade e marcou 32 pontos.

No entanto, os Bucks tiveram Giannis Antetokounmpo, com 37 marcados, além de Damian Lillard, que apareceu nos minutos finais para virar a partida. O armador terminou o jogo com 28 pontos e nove assistências.