Conan O'Brien faz piada sobre "Ainda Estou Aqui" no Oscar

Apresentador da 97ª edição do Oscar, o comediante Conan O'Brien fez piada sobre o filme brasileiro que disputou três estatuetas na premiação : melhor filme, melhor atriz e melhor filme internacional, categoria da qual saiu vencedor.

— Ainda Estou Aqui fala sobre uma mulher que viu seu marido desaparecer. A minha esposa adorou e disse que queria que acontecesse com ela — disse ele.

Repercussão

Nas redes sociais, os brasileiros que acompanhavam a cerimônia do Oscar manifestaram descontentamento com a fala do apresentador.