Trump e Zelensky batem boca em reunião na Casa Branca: "Você joga com a Terceira Guerra Mundial"

Zelensky e Trump apresentaram divergências em reunião. SAUL LOEB / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nesta sexta-feira (28). O encontro, parte das negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, e estabelecimento de acordo para exploração de terras raras pelos EUA no país, não saiu como o esperado. Trump levantou a voz e chamou o ucraniano de "desrespeitoso".

O encontro no Salão Oval aconteceu em um momento em que Trump tem intensificado diálogo com o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia. A relação é alvo de críticas por Zelensky.

— Acho que o presidente Trump está do nosso lado — avaliou o ucraniano no início do encontro.

No entanto, diante deste quadro, a reunião teve momentos de discordância, especialmente quando Zelensky expressou relutância em fazer concessões a Putin e Trump enfatizou a necessidade de gratidão por parte de do ucraniano, levando a um confronto verbal. Uma acusação de desrespeito por parte do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, incendiou o encontro com Zelensky.

— Você não está sendo nada grato. Isso não é algo agradável — Vai ser muito difícil (negociar assim) — acrescentou Trump.

Os líderes discutiriam um acordo que inclui investimentos conjuntos em setores essenciais da economia ucraniana, como minerais, hidrocarbonetos e infraestrutura. Este acordo visa fortalecer a economia da Ucrânia e sua posição geopolítica.

Trump aproveitou para expressar otimismo sobre um possível cessar-fogo com a Rússia, mencionando o acordo que permitiria aos Estados Unidos explorar os recursos naturais da Ucrânia. O que na visão de Trump, deverá contribuir para a pacificação da região.

— Você não tem as cartas agora. Com a gente, você começa a ter cartas. Você está jogando cartas. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial — disparou Trump. E ele acrescentou: — Seu povo é muito valente, mas ou vocês chegam a um acordo ou estamos fora, e se sairmos, vocês terão que lutar.

Por sua vez, Zelensky condicionou a concordância à proposta se houver a presença de uma força de paz europeia na Ucrânia após um acordo de cessar-fogo. Também enfatizou a necessidade de contar com a segurança dos Estados Unidos.

— Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante — insistiu Zelensky.

Ao final, Trump disse que Zelensky "desrespeitou" os EUA no "estimado Salão Oval". Uma coletiva de imprensa conjunta, que estava marcada, foi cancelada. E a assinatura do acordo não aconteceu.