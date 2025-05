Quem é Rico Melquiades, influencer que presta depoimento na CPI das Bets

Rico Melquiades testemunha sobre plataformas de apostas online e jogos de azar no Senado nesta quarta-feira (14).

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de apostas online, a CPI das Bets , ouve o influenciador Rico Melquiades nesta quarta-feira (14). Ele foi convocado pelo colegiado no Senado como testemunha, assim como Virginia Fonseca, que testemunhou no dia anterior.

Ele participou em 2021 da 13º edição de A Fazenda, da TV Record, e venceu o programa, que teve um prêmio de R$1,5 milhão. Após se destacar no programa De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2, da MTV.