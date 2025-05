Processos devem cair e Justiça terá crescimento das ações, projeta especialista sobre novas regras para cidadania italiana

Projeto no Senado italiano teve 81 votos favoráveis e 37 contrários.

O Senado da Itália aprovou nesta quinta-feira (15) o Decreto-Lei 36/2025 que modifica os critérios para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Com 81 votos favoráveis e 37 contrários , o texto segue agora para a Câmara dos Deputados e precisa ser sancionado pela primeira-ministra Giorgia Meloni até o dia 27 de maio, data em que expira sua validade.

Para a advogada Ana Carolina Campara Brittes, especialista em nacionalidade e imigração, o chamado " Pacote Cidadania " representa uma mudança drástica no ordenamento jurídico italiano.

— A Itália nunca teve limite geracional na transmissão da cidadania. Essa nova legislação rompe com esse princípio e exclui grande parte dos descendentes da possibilidade de reconhecimento — explica.

Impacto

— Estamos falando de milhões de ítalo-descendentes, especialmente no Rio Grande do Sul. Muitas famílias estavam com processos em curso ou aguardando convocação, e agora se veem diante de um cenário incerto — alerta.