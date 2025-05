Charutos cubanos industriais: o cobiçado caçula dos 'habanos'

Ele destaca que as vendas da empresa aumentaram de 25,4 milhões de charutos em 2001 para 200 milhões em 2024, com um faturamento de US$ 38 milhões (R$ 213 milhões), quase o dobro de uma década atrás.

O tabaco cubano, considerado o melhor do mundo, é um dos principais produtos de exportação do país.

As 64 máquinas desta fábrica - 54 delas de última geração, algumas capazes de produzir até 42 charutos por minuto - produzem onze marcas, como as prestigiadas Cohiba, Partagás e Romeo y Julieta, em oito formatos.

Além do tamanho menor e do preço muito mais baixo, a principal diferença entre um charuto artesanal e um industrial é que o primeiro é feito com folhas inteiras de tabaco e o segundo com folhas picadas.