Enquete "BBB 25": Camilla, Renata ou Vilma, vote em quem você quer eliminar

O sétimo paredão do BBB 25 está formado. Camilla, Renata e Vilma disputam a preferência do público. A mais votada será eliminada na terça-feira (4).

Enquete

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido na terça-feira, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.