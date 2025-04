Juventude se reapresenta e atacante não precisará passar por exames

Atacante Gabriel Taliari seguiu em campo mesmo com dores no ombro diante do Vitória. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após vencer com autoridade o Vitória pela primeira rodada do Brasileirão 2025, o técnico Fábio Matias terá uma semana livre para fazer os ajustes pontuais para o primeiro grande desafio que a tabela reservou ao Verdão. No próximo sábado (5), às 21h, o Juventude encara a equipe do Botafogo, atual campeão brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos.

O técnico não perdeu nenhum jogador na estreia do Brasileiro. A situação que mais preocupou foi o goleador Gabriel Taliari. Autor dos dois gols na vitória sobre o time baiano, o atacante sentiu o ombro durante a partida e mesmo assim seguiu em campo. Ele foi o protagonista da conquista dos três primeiros pontos no nacional.

Na reapresentação do elenco, Taliari foi reavaliado. O atleta não precisará passar por exames. Ele participou do regenerativo no retorno das atividades. O primeiro trabalho mais forte de campo deve ser nesta terça-feira (1º) com foco no time carioca.

A expectativa fica por conta dos retornos de alguns atletas, como o goleiro Gustavo e o zagueiro Cipriano. Ambos se recuperam de lesões. O centroavante Gilberto, que não foi relacionado para a partida contra o Vitória, participou da atividade desta segunda com o grupo e pode ficar à disposição pro jogo no Rio de Janeiro.