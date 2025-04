Quem é Milly Alcock, a nova Supergirl em filme da DC

O diretor de cinema e CEO da DC Studios James Gunn revelou, nesta segunda-feira (31), uma nova imagem de Milly Alcock nos bastidores de Supergirl: Woman of Tomorrow . A produção tem previsão de estreia para 2026 .

A atriz australiana, conhecida pelo papel de Rhaenya Targaryen em House of the Dragon , dará vida a uma versão inédita da heroína, baseada na história em quadrinho de Tom King e Bilquis Eveley.

O filme, que será dirigido por Craig Gillespie, de Cruella (2021), faz parte do novo universo cinematográfico da DC e será o segundo lançamento da fase inicial do estúdio, após Superman (2025), estrelado por David Corenswet.

Quem é Milly Alcock?

Nascida em Sydney, Austrália, Milly Alcock tem 24 anos e iniciou a carreira aos 14. Ela ganhou destaque internacional ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen na primeira temporada de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones.