Caxias Basquete leva o jogo para a prorrogação, mas perde para o Pinheiros

Caxias sofreu sua 13ª derrota na competição. Porthus Junior / Agencia RBS

O jejum de vitórias do Caxias Basquete no NBB 2024/2025 teve mais um capítulo neste sábado (21). E dos mais dolorosos.

Jogando no Ginásio do Sesi, o time gaúcho chegou a levar o jogo para a prorrogação, mas perdeu para o Pinheiros por 101 a 92. É o nono resultado negativo seguido da equipe, lanterna da competição. A campanha tem três triunfos em 16 partidas.

A equipe do técnico Rodrigo Barbosa volta à quadra na próxima segunda-feira (23), quando enfrenta o Corinthians, às 20h, novamente no Ginásio do Sesi. É o duelo que fecha a participação caxiense no primeiro turno.

Já na próxima semana, também em Caxias do Sul, ocorre a abertura do returno, contra Fortaleza e Unifacisa, nos dias 27 e 29.

O JOGO

O duelo contra o Pinheiros foi marcado pela intensidade e pelo equilíbrio. Na primeira parcial, vitória dos paulistas por 25 a 23. Já no segundo período, o jovem time comandado por Vitor Galvani foi melhor e ampliou a vantagem, com 47 a 40.

A volta do intervalo mostrou um Caxias mais agressivo na marcação e o resultado veio no placar. Mesmo desperdiçando alguns arremessos importantes, o quarto foi vencido por 18 a 14, e a diferença caiu para três pontos: 61 a 58.

Os 10 minutos do último quarto foram de extremo nervosismo. O Caxias encostou e virou, mas os visitantes responderam rápido. O Pinheiros acabou com quatro atletas excluídos com cinco faltas. No minuto final, a vantagem dos paulistas era de três pontos e Jimmy fez falta no perímetro quando Betinho tentava o chute. O camisa 26 converteu os três lances livres e levou a partida à prorrogação.

Só que aí faltou perna. Sloan comandou as ações ofensivas do Pinheiros, fechando a partida com 31 pontos e 15 assistências. Na parcial, 19 a 10 e vitória paulista por 101 a 92.