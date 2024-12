Goleira do Juventude encaminha acerto com clube carioca para 2025

Claudia defendeu o Juventude por duas temporadas. Nathan Bizotto / Juventude / Divulgação

A goleira Claudia é mais uma que não deve seguir no Juventude na próxima temporada. Com contrato apenas até o final deste ano, a jogadora não renovará o vínculo e tem acerto encaminhado com o Fluminense.

Ao longo de duas temporadas, Claudia disputou 41 jogos, com 47 gols sofridos pelo Juventude. Além de dois títulos do Interior no Gauchão, e dois acessos nacionais no Brasileirão.

Antes de chegar ao Alviverde, a goleira também defendeu as cores do Grêmio. E, anteriormente, vestiu as camisas de Coritiba e Toledo.

Neste ano, Claudia foi convocada por Arthur Elias para a disputa dos amistosos contra a Austrália. Foi então que chamou atenção do mercado, e recebeu proposta para defender o Fluminense.

A respeito do Juventude, esta é a 12ª baixa confirmada para a próxima temporada. Além dela, as zagueiras Alessandra, Carol Pereira e Yasmin; as laterais Bella e Tayane; as meio-campistas Ju Oliveira, Kety e Lari Sanchez; e as atacantes Greyce, Emmily Karla e Thalita já tiveram as saídas confirmadas. Nenhuma renovação ou contratação foi anunciada ainda.

Os números de Claudia pelo Juventude

41 jogos

47 gols sofridos

1 assistência

2 títulos do Interior no Gauchão (2023 e 2024)

2 acessos nacionais (A-3 para A-2; e A-2 para A-1)